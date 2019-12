Лазарев резко ответил на сравнение с Биланом

Российский певец Сергей Лазарев резко отреагировал на замечание одной из подписчиц в соцсети Instagram, что в отличие от Димы Билана он так и не смог занять первое место на «Евровидении». Певец заявил, что «не всегда тот победитель, кто оказывается с трофеем в руках».

Поводом для критики послужили опубликованные Лазаревым фотографии и видеозаписи с его выступления в Амстердаме на концерте звезд «Евровидения», который прошел 15 декабря. На шоу он исполнил известные песни You are the only one и Scream, с которыми прежде выступал на конкурсе, уточняет «Федеральное агентство новостей». В подписи к публикациям артист признался, что был горд снова представить Россию на международной музыкальной сцене.

Одна из подписчиц написала, что за два года участия в конкурсе исполнитель так и не смог одержать в нем победу, и посетовала, что в шоу не принимали участие Алсу, Полина Гагарина и Дима Билан, единственный победитель от России. В ответ Лазарев указал на свои достоинства перед «конкурентом».

«Я победитель зрительского голосования — это раз, и дважды призер Евровидения — это два! И поверьте, не всегда тот победитель, кто оказывается с трофеем в руках! Зрительская любовь гораздо важнее, и тут уж я точно 100% победитель!» — написал исполнитель.

Как напоминает «Газета.ру», ранее Дима Билан отказался от участия в концерте звезд «Евровидения» в Амстердаме, где также был заявлен Сергей Лазарев. Причиной послужило то, что он не был единственным российским артистом шоу, а также его имя на афише напечатано недостаточно большим шрифтом.