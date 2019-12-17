Инфекционную больницу Пскова проверили после жалоб пациентов

В Псковскую инфекционную больницу прибыла комиссия комитета по здравоохранению, которая должна проверить медицинское учреждение после многочисленных жалоб пациентов на его состояние.

Однако сотрудники комитета увидели чистые помещения с косметическим ремонтом и новые матрасы. Состояние палат и кабинетов они оценили как удовлетворительное, пишет Псковская лента новостей.

14 и 16 декабря в сети появились рассказы пациентов больницы, которые жаловались на то, что в палатах стоят самодельные кровати с грязными матрасами, бегают тараканы. Они утверждали, что мамы больных детей вынуждены спать на тумбочках и носилках.