Нормативы потребления коммунальных услуг хотят повысить в Пскове

Власти Пскова выйдут с предложением к главе региона Михаилу Ведерникову о рассмотрении вопроса повышения норматива потребления коммунальных услуг. Руководители управляющих компаний, УГХ, «Горводоканала» и «Псковских тепловых сетей» считают, что действующий норматив крайне низкий и на фоне низкой платежной дисциплины жителей увеличивает долги перед ресурсоснабжающими организациями. Например, задолженность населения перед ПТС за тепло и горячую воду составляет на данный момент 250 млн рублей.

Как передает Псковская Лента Новостей, глава администрации города Александр Братчиков подчеркнул: «Жители города должны понимать, что это не потому, что управляющие компании, ПТС или УГХ хотят больше денег. Это не чья-то прихоть. Это желание честных взаимоотношений между всеми участниками процесса».

Ранее стало известно, что депутаты Госдумы до конца января 2020 года разработают законопроект, перекрывающий коллекторам доступ к долгам за жилищно-коммунальные услуги. Об этом рассказал «Известиям» глава комитета нижней палаты по финансовому рынку Анатолий Аксаков. «Любые лазейки пресечем. Полностью запретим», — заявил депутат.