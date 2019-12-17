Новая школа откроется в Якутии на Полюсе холода

В селе Томтор Оймяконского районе Республики Саха (Якутия), который находится на Полюсе холода, завершилось строительство новой школы. Открытие запланировано на 20 декабря, в нем примет участие глава республики Айсен Николаев.

Строительство новой школы началось в 2014 году с использование субсидии из федерального бюджета. Общая стоимость работ составила 382,79 млн рублей, пишет ИА YakutiaMediа.

Образовательное учреждение рассчитано на 220 учеников и оборудовано всем необходимым для учебного процесса.

Вопрос о строительстве новой школы в селе ставился давно. Существующее здание было построено в 1969 году и находится в предаварийном состоянии. В нем учатся 156 школьников.

В феврале 2013 года в селе Томтор была зафиксирована рекордно низкая температура — столбик термометра достиг 71,2 градуса ниже нуля.

В начале ноября в селе Кюсюр Булунского района, одном из самых отдаленных населенных пунктов Якутии, торжественно открыли новую школу.