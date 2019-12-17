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Утечка газа и пожар произошли в Екатеринбурге из-за лжегазовиков

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В Екатеринбурге зафиксировано два происшествия в квартирах во время работ по замене газовых кранов. Неизвестные лица представлялись сотрудниками «Екатеринбурггаза».

Первое происшествие зафиксировано на улице Блюхера. По словам пенсионерки, к ней пришли двое мужчин, которые представились сотрудниками газовой службы. Они заявили, что женщине необходимо срочно заменить газовый кран за 2 тыс. рублей. Во время работы начался пожар. В результате выгорел натяжной потолок, повреждены обои и оконная рама. Об этом сообщает ИА «Ура.ру».

Через некоторое время поступило сообщение об утечке газа в квартире на улице Мира. Пострадавшая сообщила, что двое мужчин, представившихся сотрудниками газовой службы, рекомендовали немедленно заменить газовый кран. Во время проведения работ, по словам горожанки, ощущался сильный запах газа. После ухода работников женщина обратилась в аварийную службу. Прибывшая бригада выявила утечку газа, вызванную грубыми нарушениями при замене крана.

В «Екатеринбурггазе» уточнили, что за 2019 год бригады ликвидировали последствия работы сторонних организаций более 250 раз.

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