Дело возбудили по факту крупного пожара в жилом доме в Ухте

Следственные органы Следственного комитета России по Коми возбудили уголовное дело по факту пожара в жилом доме в Ухте. Он произошел 16 декабря и унес жизни двух человек. Дело расследуют по статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам».

Установлено, что возгорание возникло на общей кухне жилой секции на третьем этаже дома на Набережной нефтяников. В результате от острого отравления продуктами горения погибли женщина и мужчина. Трое пострадавших госпитализированы, двое из них в реанимации, сообщает ИА «Комиинформ» со ссылкой на администрацию Ухты.

Специалисты осмотрели место происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы. Изымается документация, после изучения которой решится вопрос о назначении пожарно-технической экспертизы.

Во время пожара из дома эвакуировали 30 человек. 11 из них, включая детей, сейчас находятся в пункте временного размещения в гостинице. Все они обеспечены питанием.