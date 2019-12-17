Прямой эфир

Дело возбудили по факту крупного пожара в жилом доме в Ухте

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Следственные органы Следственного комитета России по Коми возбудили уголовное дело по факту пожара в жилом доме в Ухте. Он произошел 16 декабря и унес жизни двух человек. Дело расследуют по статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам».

Установлено, что возгорание возникло на общей кухне жилой секции на третьем этаже дома на Набережной нефтяников. В результате от острого отравления продуктами горения погибли женщина и мужчина. Трое пострадавших госпитализированы, двое из них в реанимации, сообщает ИА «Комиинформ» со ссылкой на администрацию Ухты.

Специалисты осмотрели место происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы. Изымается документация, после изучения которой решится вопрос о назначении пожарно-технической экспертизы.

Во время пожара из дома эвакуировали 30 человек. 11 из них, включая детей, сейчас находятся в пункте временного размещения в гостинице. Все они обеспечены питанием.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Крупный пожар произошел на складе с мебелью в Казани
В ОСК заявили о продолжении ремонта на «Адмирале Кузнецове» после пожара

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019