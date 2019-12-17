В ЦБ заявили о планах ужесточить для банков выдачу ипотеки

Банк России с 1 июля 2020 года хочет ужесточить для банков выдачу ипотеки, поставив их отчисления в зависимость от долговой нагрузки и первоначального взноса заемщика. Об этом говорится в докладе, опубликованном 17 декабря на сайте регулятора.

Применение предложенных надбавок, по подсчетам ЦБ, может привести к нагрузке на капитал банков при неизменной структуре их ипотечных портфелей. При этом у банков может снизиться стимул выдавать кредитам заемщикам с высоким значением показателя долговой нагрузки и низким первоначальным взносом.

«Кроме того, названные меры будут вести к увеличению запаса капитала банков на покрытие убытков в случае реализации внешних или внутренних шоков, способных вызвать снижение доходов населения и цен на недвижимость, и тем самым обеспечат сбалансированность роста ипотечного портфеля с точки зрения кредитных рисков», — говорится в докладе.

Ранее в декабре глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что в России более чем на 40% выросла доля заемщиков, имеющих ипотеку и другие кредиты. По ее словам, в России растет количество людей, которые берут ипотеку, имея задолженности по другим кредитам.