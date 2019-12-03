ЦБ предложил усложнить выдачу ипотеки закредитованным лицам

Центробанк предложил усложнить выдачу ипотеки тем, у кого уже есть кредиты. Это позволит снизить риски дефолтов. По мнению экспертов, инициатива может замедлить рост рынка и негативно повлиять на застройщиков. Со стороны банков инициатива тоже не получила широкой поддержки.