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Профессиональная воркаут-команда появилась в Пскове

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В Пскове сформировали профессиональную воркаут-команду. Ее назвали Beast on the bar (перевод с англ. «Зверь на турнике»). Инициатива принадлежит региональному движению Street Workout.

По словам его лидера Виталия Дидыча, команда придерживается универсального стиля. Ее члены тренируются в различных направлениях воркаута.

Предполагается, что спортсмены будут не только участвовать в различных соревнованиях, но и вести общественную деятельность в регионе, демонстрируя молодым людям альтернативные варианты проведения досуга в стиле здорового образа жизни.

Ближайшие соревнования «Сильные духом» пройдут 29 декабря в Пскове. Ребята также поборются за звание сильнейших в других российских регионах, пишет Псковское агентство информации.

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