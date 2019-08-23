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Силовой чемпионат мира по воркауту впервые пройдет в Пскове

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В Пскове 24 августа пройдет первый силовой чемпионат мира по воркауту, на котором соберутся около 50 спортсменов из 18 стран. Соревнования разделены на два этапа: силовой и на выносливость.

Как сообщили Псковской ленте новостей организаторы, победители получат звание чемпиона мира по силовому воркауту 2019 года. В этапе на выносливость за титул поборются не только мужчины, но и девушки. За Псков будут выступать члены сообщества Street Workout Pskov.

Подготовлена спортивная программа и для посетителей чемпионата. Желающие будут состязаться в силовых конкурсах, также запланированы мастер-классы от ведущих спортсменов всероссийского и мирового уровня.

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