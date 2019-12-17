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Продлен домашний арест экс-замглавы управления воронежского УМВД

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Суд Воронежа продлил на два месяца домашний арест бывшего замглавы управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Воронежской области. Виталия Чермашенцева обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Экс-полицейский пробудет под домашним арестом до 17 февраля 2020 года.

Чермашенцева задержали в конце июня 2019 года. Изначально он проходил подозреваемым по статье о мошенничестве в особо крупном размере, однако позже дело переквалифицировали на получение взятки в особо крупном размере, пишет ИА «Абирег».

Следствие установило, что с марта 2015 года по май 2019 года подполковник при посредничестве бывшего начальника межрайонного отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции в Борисоглебске Александра Кучеренко получал от владельца крупной птицефабрики и маслозавода Геннадия Ширяева ежемесячно от 100 тыс. до 200 тыс. рублей. За эти деньги предпринимателю обеспечивали «общее покровительство».

Агентство отмечает, что с момента смены главы ГУ МВД по области фигурантами уголовных дел стали сразу несколько высокопоставленных полицейских. Так, в августе дело возбудили в отношении экс-замначальника управления МВД Александра Коротеева. Его заподозрили в получении взятки.

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