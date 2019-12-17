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Выставку театрального костюма в Твери приурочат к Году театра

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В Твери 19 декабря открывается выставка театрального костюма «Гардероб Мельпомены». Экспонаты разместят в музейно-выставочном центре Тверского областного Дома народного творчества.

На выставке представят костюмы и реквизит Тверского академического театра драмы, театра-студии «Зеркало», народного театра «Дебют», театра моды «Блестящие», Тверского государственного театра кукол, театра юного зрителя. Сюрпризом для гостей выставки станет дефиле в театральных костюмах от народной студии «Блик».

Выставку приурочат к Году театра, объявленного президентом России Владимиром Путиным. Как отмечают «Тверские ведомости», региональные власти уделяют особое внимание развитию материально-технической базы местных театров.

Так, за последние несколько лет во всех тверских государственных театрах заменили звуковое, световое и технологическое оборудование, приобрели автобусы. Это было сделано в рамках проекта «Сохранение и использование культурного наследия в России».

Весной 2019 года Тверь стала участницей театрального проекта «Играем вместе». Интерес к проекту был настолько велик, что бронирование билетов на мероприятия в рамках фестиваля на время приостановили.

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