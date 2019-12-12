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Рождественская ярмарка откроется в Твери 14 декабря

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Активная подготовка к открытию Рождественской ярмарки ведется в Твери. Установлены 24 стилизованных домика для торговли. На Трехсвятской улице монтируют большой шар с гирляндами.

У часов на улице Радищева появится почтовый ящик для писем Деду Морозу. Еще один ящик уже есть в Городском саду, другой поставят в парке Победы, пишут «Тверские ведомости».

Рождественская ярмарка начнет работу 14 декабря. В день открытия пройдет бесплатная экскурсия «Зимние забавы». Для посетителей подготовили мастер-классы, спортивные соревнования и анимацию.

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