Рождественская ярмарка откроется в Твери 14 декабря

Активная подготовка к открытию Рождественской ярмарки ведется в Твери. Установлены 24 стилизованных домика для торговли. На Трехсвятской улице монтируют большой шар с гирляндами.

У часов на улице Радищева появится почтовый ящик для писем Деду Морозу. Еще один ящик уже есть в Городском саду, другой поставят в парке Победы, пишут «Тверские ведомости».

Рождественская ярмарка начнет работу 14 декабря. В день открытия пройдет бесплатная экскурсия «Зимние забавы». Для посетителей подготовили мастер-классы, спортивные соревнования и анимацию.