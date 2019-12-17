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Жители города в Карелии собирают деньги на экологическую экспертизу

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Жители города Сегежа в Карелии собирают деньги на проведение независимой экологической экспертизы. Им необходимо собрать около 200 тыс. рублей для того, чтобы эксперты оценили, есть ли последствия выброса местного целлюлозно-бумажного комбината, произошедшего в середине ноября.

Пост с просьбой о выделении на проведение экспертизы денег появился в сообществе «Хочу дышать. Сегежа». Там отмечается, что первоначально надзорные органы не обнаружили нарушений, однако позже Роспотребнадзор установил превышение допустимых концентраций вредных веществ в воздухе, пишет ИА «Карелinform».

Поскольку руководство предприятия на это не отреагировало, было решено привлечь к проверке показателей независимую комплексную экологическую экспертизу аккредитованной лаборатории из другого региона.

15 ноября жители Сегежи пожаловались на то, что город засыпало желтым снегом и начался падеж птиц. Специалисты республиканского центра ветеринарии и консультирования не нашли у птиц признаков орнитоза.

21 ноября сообщалось, что причиной гибели птиц могла стать соль, содержащаяся в противогололедных материалах.

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