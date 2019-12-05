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Жители Карелии беспокоятся за оставшихся на зиму на Онежском озере лебедей

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Жители Карелии обеспокоены судьбой пары лебедей, которые обитают рядом с поселком Лавас Губа на берегу Онежского озера. Не исключено, что птицы не отправились в дикие края, а остались на зимовку, и теперь их жизнь в опасности – им угрожают дикие звери.

Ситуацию ИА «Карелinform» прокомментировали в республиканском министерстве природы. Там утверждают, что специалисты госохотнадзора знают об этой паре лебедей и постоянно навещают их. Пока поводов для беспокойства нет.

Орнитологи предполагают, что пернатые просто отдыхают после долгого перелета. Для этого им обычно необходимо около недели, а потом они снова отправятся в путь.

28 ноября сообщалось, что в Карелии после 20 минут пребывания в зоокомплексе умер лебедь, ранее спасенный на замерзающем озере в Вешкелице. Его забрали оттуда в ответ на просьбы местных жителей. Они обратили внимание на пару птиц, оставшихся на озере. О судьбе второго лебедя ничего не сообщалось.

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