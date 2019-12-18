Адское место: острова Тихого океана скоро могут стать необитаемыми

Жители нескольких островных государств, расположенных в Тихом океане, каждый день сталкиваются с последствиями изменения климата. Повышение уровня океана и затопления, растущая сила ураганов, загрязнение окружающей среды — лишь часть неприятностей, с которыми им приходится справляться каждый день. Как выживают обитатели этих на первый взгляд райских мест — в фотогалерее «Известий»