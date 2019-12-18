Адское место: острова Тихого океана скоро могут стать необитаемыми

Жители нескольких островных государств, расположенных в Тихом океане, каждый день сталкиваются с последствиями изменения климата. Повышение уровня океана и затопления, растущая сила ураганов, загрязнение окружающей среды — лишь часть неприятностей, с которыми им приходится справляться каждый день. Как выживают обитатели этих на первый взгляд райских мест — в фотогалерее «Известий»
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Фото: Getty Images/Mario Tama
Тувалу, островное государство с населением около 11 тыс. человек, расположенное в Тихом океане южнее экватора, в ООН было названо чрезвычайно уязвимым для изменения климата
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Фото: Getty Images/Mario Tama
Большую опасность для жителей представляет повышение уровня Мирового океана, в результате которого некоторые острова архипелага могут оказаться под водой. Помимо этого, ученые предсказывают рост числа наводнений, вызванных приливами и штормовыми бурями. Поэтому государство вынуждено продумывать пути эвакуации населения на случай затопления
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Фото: Getty Images/Mario Tama
Тувалу по площади — одно из самых маленьких государств мира. При этом население распределено очень неравномерно: отдаленные коралловые острова пустуют, а на главном острове, где находится столица государства Фунафути, число жителей растет. Увеличивается и нагрузка на все системы жизнеобеспечения, что приводит к загрязнениям
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Фото: Getty Images/Mario Tama
Неплодородные почвы островов непригодны для земледелия. Также здесь не водятся дикие животные, поэтому в основном местные жители разводят свиней или рыбачат, чем дополнительно вредят экологии архипелага
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Фото: Getty Images/Mario Tama
Островитяне вынуждены осушать земли побережья, чтобы остановить изменение береговой линии, сохранить кокосовые плантации и не допустить изменения температуры океана, от которой зависит жизнь коралловых рифов. Климатические изменения, кроме всего прочего, вызывают ураганы, которые наносят огромный урон флоре и фауне островов
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Фото: Getty Images/Mario Tama
Взлетная полоса Тувалу — центр социальной жизни острова, где можно пообщаться с друзьями или заняться спортом, а также переждать затопление во время весенних паводков
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Фото: Getty Images/Mario Tama
Некоторые ученые предсказывают, что через 50–100 лет Тувалу может стать необитаемым островом, если уровень воды в океане продолжит повышаться
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Фото: Getty Images/Mario Tama
Тувалу работает над планом перехода на альтернативные источники энергии, чтобы сохранить свою природу и подать пример более крупным странам, которые сильнее влияют на глобальное потепление
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Фото: Getty Images/Mario Tama
Жители Вануату, еще одного островного государства Тихоокеанского региона, страдают от похожих проблем. Деревня Вайсиси была разрушена мощным тропическим циклоном Пэм в 2015 году
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Фото: Getty Images/Mario Tama
Многие жители были вынуждены укрываться от шторма во временных убежищах. Четверть населения страны потеряла свои дома
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Фото: Getty Images/Mario Tama
Уцелевшие банановые деревья — один из немногих источников пищи на прибрежном острове Ифира архипелага Вануату
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Фото: Getty Images/Mario Tama
Переселение жителей в случае опасности считается крайней мерой. Однако уже сейчас ясно, что для жителей некоторых островов другого выхода нет
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