Уходим под воду: жизнь микрогосударства, оказавшегося на грани исчезновения

Тувалу — небольшое государство, расположенное на нескольких островах в Тихом океане. Общая площадь принадлежащей ему суши составляет около 26 кв. км, а самая высокая точка возвышается над уровнем океана всего на 5 м. И постепенно владения Тувалу уходят под воду
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Фото: Getty Images/Fiona Goodall
В состав Тувалу входят четыре острова и пять атолл (это острова или архипелаги, образовавшиеся на месте коралловых рифов). Все они расположены вокруг внутренней лагуны. В самом узком месте от вод Тихого океана Тувалу отделяет только узкая полоска земли (на фото)
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Фото: Getty Images/Fiona Goodall
В годы Второй мировой войны здесь действовал американский военный аэродром, для строительства которого землю брали из специально выкопанных ям — это тоже сказалось на состоянии главного острова, Фунафути. Не так давно ямы засыпали песком, поднятым со дна лагуны. Теперь на их месте стоят дома
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Фото: Getty Images/Fiona Goodall
Сегодня население Тувалу составляет около 11 тыс. человек, а столица находится на острове Фунафути. На фото — граффити с призывом спасти океан, нарисованные на стене магазина рядом с одной из начальных школ местной столицы
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Фото: Getty Images/Fiona Goodall
Полинезийские островные государства (к ним относится Тувалу) признаны особенно уязвимыми в связи с изменением климата. Их земли находятся посередине океана, и даже небольшой подъем уровня воды может уничтожить некоторые острова или сделать жизнь на них невозможной
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Фото: Getty Images/Fiona Goodall
Штормы и подступающая вода уничтожают деревья, корни которых помогали укреплять почву островов
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Фото: Getty Images/Fiona Goodall
Тувалу является одной из беднейших стран в мире — население живет сельским хозяйством и рыбалкой, основной сельскохозяйственной культурой является кокосовая пальма. Еще на острове выращивают папайю и бананы
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Фото: Getty Images/Fiona Goodall
Однако затопление — не единственная проблема подобных государств. Сложности возникают также с изменением экосистемы в океане, от которой зависит жизнь островитян, и с утилизацией отходов
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Фото: Getty Images/Fiona Goodall
Большинство жителей архипелага — христиане. Здесь даже есть собственная протестантская церковь Тувалу, в конце 1960-х отделившаяся от Лондонского миссионерского общества (на фото — прихожане одной из церквей, собравшиеся для воскресной службы)
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Фото: Getty Images/Fiona Goodall
Свиньи и куры — едва ли не единственный источник свежего мяса для островитян. Важную роль в их рационе также играет рыба, но по мере того, как из-за потепления воды начинают погибать кораллы, ее будет становиться меньше
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Фото: Getty Images/Fiona Goodall
Около половины всего населения приходится на столичный остров Фунафути. При этом, несмотря на угрозу затопления островов, оно постепенно увеличивается — в начале 2000-х здесь официально проживало около 9,5 тыс. человек
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Фото: Getty Images/Fiona Goodall
Но жители самого Тувалу говорят, что прирост населения происходит скорее за счет тех, кто переезжает сюда временно. Большая часть родившейся здесь молодежи стремится острова покинуть
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