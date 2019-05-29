Уходим под воду: жизнь микрогосударства, оказавшегося на грани исчезновения

В годы Второй мировой войны здесь действовал американский военный аэродром, для строительства которого землю брали из специально выкопанных ям — это тоже сказалось на состоянии главного острова, Фунафути. Не так давно ямы засыпали песком, поднятым со дна лагуны. Теперь на их месте стоят дома