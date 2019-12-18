Лапа помощи: как спасают коал в Австралии

Лесные пожары в Новом Южном Уэльсе, вызвавшие катастрофический смог в городах региона, угрожают жизням коал. Беззащитные медлительные зверьки гибнут в огне, но многих удается спасти. Для выживших организован настоящий госпиталь, где пострадавших животных выхаживают специалисты-ветеринары и волонтеры. Подробности — в фотогалерее «Известий»