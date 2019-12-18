Лапа помощи: как спасают коал в Австралии

Лесные пожары в Новом Южном Уэльсе, вызвавшие катастрофический смог в городах региона, угрожают жизням коал. Беззащитные медлительные зверьки гибнут в огне, но многих удается спасти. Для выживших организован настоящий госпиталь, где пострадавших животных выхаживают специалисты-ветеринары и волонтеры. Подробности — в фотогалерее «Известий»
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Фото: Getty Images/Nathan Edwards
По оценкам специалистов, в охвативших около миллиона гектаров буша огне уже погибло не менее тысячи коал
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Фото: Getty Images/Nathan Edwards
Этот самец по имени Пол приходит в себя в палате интенсивной терапии госпиталя для коал
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Фото: Getty Images/Nathan Edwards
Больница для коал организована в прибрежном городке Порт-Маккуори при содействии Службы национальных парков и охраны природы Австралии
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Фото: Getty Images/Nathan Edwards
Директор клиники Чейни Фланеган и волонтерка Барбара Баррет осматривают спасенного из огня зверька
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Фото: Getty Images/Nathan Edwards
Контейнеры с питанием для коал помечены именами, под которыми они записаны в больничной книге пациентов
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Фото: Getty Images/Nathan Edwards
Самке по имени Кейт обрабатывают обожженные лапы. Животным приходится давать наркоз, иначе они могут погибнуть от вызванного процедурами стресса
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Фото: Getty Images/Nathan Edwards
Ожоги конечностей — самая распространенная травма у пострадавших
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Фото: Getty Images/Nathan Edwards
Некоторые пациенты клиники уже привыкли к людям и охотно берут у них еду
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Фото: Getty Images/Nathan Edwards
Письма поддержки самим коалам и спасающим их докторам приходят со всех концов Австралии
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Фото: Getty Images/Nathan Edwards
«Дорогие, милые пушистые коалы, мне так жаль, что ваши шубки обгорели в огне. Пожалуйста, поправляйтесь поскорей»
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Фото: Getty Images/Nathan Edwards
Эта коала уже достаточно выздоровела, чтобы самостоятельно лазать по стволу эвкалипта, но выпускать ее в естественную среду обитания еще нельзя: пожары продолжают бушевать
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