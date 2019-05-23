Планета обезьян: как спасают шимпанзе на берегах Нигера

Это Соумба, и ей всего 10 месяцев. Она одна из питомцев расположенного в Западной Африке, на берегу реки Нигер, Центра реабилитации шимпанзе (или просто CCC — Chimpanzee Conservation Centre), сотрудники и волонтеры которого помогают попавшим в беду животным. Чаще всего речь идет о детенышах, потерявших всю родню: специалистам приходится в буквальном смысле заново учить их жить