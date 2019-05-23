Планета обезьян: как спасают шимпанзе на берегах Нигера

Это Соумба, и ей всего 10 месяцев. Она одна из питомцев расположенного в Западной Африке, на берегу реки Нигер, Центра реабилитации шимпанзе (или просто CCC — Chimpanzee Conservation Centre), сотрудники и волонтеры которого помогают попавшим в беду животным. Чаще всего речь идет о детенышах, потерявших всю родню: специалистам приходится в буквальном смысле заново учить их жить
На весь экран
Фото: Getty Images/Dan Kitwood
Постояльцы реабилитационного центра во время организованной прогулки по саванне
На весь экран
Фото: Getty Images/Dan Kitwood
На попечении сотрудников центра (поддерживает его благотворительная организация из США, а работают здесь люди из разных стран) одновременно могут быть несколько десятков животных. Каждого новичка сначала помещают в карантин, закрепляя за ним волонтера, который будет о нем заботиться
На весь экран
Фото: Getty Images/Dan Kitwood
Сам центр находится на территории Национального парка верхнего Нигера и занимает почти 6 тыс. кв. км саванн и тропических лесов
На весь экран
Фото: Getty Images/Dan Kitwood
Шимпанзе — ближайшие «родственники» людей. Считается, что их геном совпадает с человеческим больше чем на 90%
На весь экран
Фото: Getty Images/Dan Kitwood
В природе шимпанзе живут большими и сложноорганизованными группами. Специалисты говорят, что на одного спасенного детеныша приходится около 10 убитых взрослых
На весь экран
Фото: Getty Images/Dan Kitwood
Группа смотрителей в лагере реабилитационного центра готовится к очередному дню работы
На весь экран
Фото: Getty Images/Dan Kitwood
Попадающие сюда животные нередко страдают не только от физических, но и от психологических травм. Как и людям, им нужны поддержка и внимание, чтобы справиться со стрессом
На весь экран
Фото: Getty Images/Dan Kitwood
Сначала животные общаются только с сотрудниками, потом, по мере того как они осваиваются, их начинают постепенно знакомить с остальными постояльцами, чтобы интегрировать в одну из групп
На весь экран
Фото: Getty Images/Dan Kitwood
Люди помогают детенышам окрепнуть, но научить их выживать в дикой природе могут только сородичи
На весь экран
Фото: Getty Images/Dan Kitwood
Помочь травмированным животным выжить, а затем подготовить к возвращению в дикую природу — главная задача центра. Полный процесс реабилитации одного шимпанзе обычно занимает около 10 лет
Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.
Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.
АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»
Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.
Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.