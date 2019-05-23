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Планета обезьян: как спасают шимпанзе на берегах Нигера

Осиротевшие животные попадают в реабилитационный центр, где их ждут прогулки, общение с сородичами и валяние на траве в саванне
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Фото: Getty Images/Dan Kitwood
Это Соумба, и ей всего 10 месяцев. Она одна из питомцев расположенного в Западной Африке, на берегу реки Нигер, Центра реабилитации шимпанзе (или просто CCC — Chimpanzee Conservation Centre), сотрудники и волонтеры которого помогают попавшим в беду животным. Чаще всего речь идет о детенышах, потерявших всю родню: специалистам приходится в буквальном смысле заново учить их жить
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Фото: Getty Images/Dan Kitwood
Постояльцы реабилитационного центра во время организованной прогулки по саванне
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Фото: Getty Images/Dan Kitwood
На попечении сотрудников центра (поддерживает его благотворительная организация из США, а работают здесь люди из разных стран) одновременно могут быть несколько десятков животных. Каждого новичка сначала помещают в карантин, закрепляя за ним волонтера, который будет о нем заботиться
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Фото: Getty Images/Dan Kitwood
Сам центр находится на территории Национального парка верхнего Нигера и занимает почти 6 тыс. кв. км саванн и тропических лесов
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Фото: Getty Images/Dan Kitwood
Шимпанзе — ближайшие «родственники» людей. Считается, что их геном совпадает с человеческим больше чем на 90%
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Фото: Getty Images/Dan Kitwood
В природе шимпанзе живут большими и сложноорганизованными группами. Специалисты говорят, что на одного спасенного детеныша приходится около 10 убитых взрослых
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Фото: Getty Images/Dan Kitwood
Группа смотрителей в лагере реабилитационного центра готовится к очередному дню работы
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Фото: Getty Images/Dan Kitwood
Попадающие сюда животные нередко страдают не только от физических, но и от психологических травм. Как и людям, им нужны поддержка и внимание, чтобы справиться со стрессом
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Фото: Getty Images/Dan Kitwood
Сначала животные общаются только с сотрудниками, потом, по мере того как они осваиваются, их начинают постепенно знакомить с остальными постояльцами, чтобы интегрировать в одну из групп
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Фото: Getty Images/Dan Kitwood
Люди помогают детенышам окрепнуть, но научить их выживать в дикой природе могут только сородичи
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Фото: Getty Images/Dan Kitwood
Помочь травмированным животным выжить, а затем подготовить к возвращению в дикую природу — главная задача центра. Полный процесс реабилитации одного шимпанзе обычно занимает около 10 лет
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