Минтруд предложил ускорить сроки выдачи материнского капитала

В Министерстве труда и социальной защиты России решили ускорить выдачу материнского капитала. Прежде всего в ведомстве намерены уменьшить время рассмотрения заявлений. Соответствующий документ появился на федеральном портале нормативных актов в понедельник, 16 декабря.

На текущий момент заявление о распоряжении средствами маткапитала рассматривается в течение месяца. Предлагаемые изменения позволят уменьшить этот срок до 12 календарных дней. Ожидается и сокращение времени проверки документов с 14 до 5 календарных дней.

«Предлагаемые изменения позволят сократить сроки вынесения решений об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении заявления о распоряжении, сроки перечисления средств материнского (семейного) капитала, а также повысить качество предоставления соответствующей государственной услуги. Проект постановления не противоречит положениям Договора о Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров Российской Федерации», — говорится в пояснительной записке к документу.

Что касается сроков принятия решения об отказе или удовлетворении заявки, то здесь фигурируют следующие изменения: сокращение с 30 до 12 календарных дней на итоговый ответ. А перечисление денег на счет нужно сделать в трех-, а не десятидневный срок, как это происходит сейчас.

В настоящее время проект и все предлагаемые поправки находятся на стадии независимой антикоррупционной экспертизы. После ее завершения акт будет официально опубликован.

10 декабря президент России Владимир Путин одобрил идею использовать материнский капитал для оплаты операций.

29 октября в Госдуме предложили разрешить покупать машину на маткапитал.

26 сентября стало известно, что материнский капитал вырастет с 2020 года. Ожидается, что его сумма составит 466,6 тыс. рублей.

Программа материнского капитала действует в России с 2007 года. Денежные средства выдаются за рождение второго или последующего ребенка. Сейчас она рассчитана до 2021 года.