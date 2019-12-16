Чиновница из Ленобласти уволилась после нецензурного высказывания

Начальник отдела по молодежной политике администрации Сосновоборского городского округа Ленинградской области Александра Позднякова уволилась по собственному желанию после инцидента с нецензурным высказыванием во время публичного выступления. Об этом сообщило «РИА Новости» в понедельник, 16 декабря.

«Да, Позднякова уволилась по собственному желанию. Она у нас больше не работает», — рассказали агентству в пресс-службе администрации округа.

Ранее, 6 декабря, в Сети появилась запись, на которой Позднякова употребила ненормативную лексику на выступлении на добровольческом форуме во время беседы с молодежью. После этого власти Сосновоборского городского округа Ленинградской области собрали комиссию по этике.