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Чиновница из Ленобласти уволилась после нецензурного высказывания

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Фото: РЕН ТВ
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Начальник отдела по молодежной политике администрации Сосновоборского городского округа Ленинградской области Александра Позднякова уволилась по собственному желанию после инцидента с нецензурным высказыванием во время публичного выступления. Об этом сообщило «РИА Новости» в понедельник, 16 декабря.

«Да, Позднякова уволилась по собственному желанию. Она у нас больше не работает», — рассказали агентству в пресс-службе администрации округа.

Ранее, 6 декабря, в Сети появилась запись, на которой Позднякова употребила ненормативную лексику на выступлении на добровольческом форуме во время беседы с молодежью. После этого власти Сосновоборского городского округа Ленинградской области собрали комиссию по этике.

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