Шоколад с портретом Сталина убрали из продажи в кафе Русского музея

Кафе Русского музея в Санкт-Петербурге перестало продавать шоколад серии «Лица России» из-за жалобы одного из покупателей, которого угостили шоколадкой с изображением руководителя Советского Союза Иосифа Сталина. Об этом в понедельник, 16 декабря, сообщил представитель пресс-службы музея.

«Дело в том, что наши арендаторы кафе в корпусе Бенуа закупили шоколадки из серии «Лица России». Это не было согласовано с музеем и стало известно после жалобы посетителя», — цитирует представителя пресс-службы «Интерфакс».

Из продажи изъяли сразу всю серию шоколада, говорится на сайте kp.ru.

Накануне Вадим Фиалко опубликовал в Facebook пост, где рассказал, как официантка кафе положила к его капучино шоколадку с портретом Сталина, сообщает телеканал «360».

В августе 2019 года мемориальная доска Сталину появилась на многоквартирном доме Шахуньи Нижегородской области. Ее открыли к 140-й годовщине со дня рождения вождя, а также к 75-летнему юбилею Победы, который отметят в 2020 году.