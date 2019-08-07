Мемориальную доску Иосифу Сталину установили в Нижегородской области

На многоквартирном доме Шахуньи Нижегородской области появилась мемориальная доска руководителю СССР Иосифу Сталину. Ее открыли к 140-годовщине со дня рождения вождя, а также к 75-летнему юбилею Победы, который отметят в 2020 году.

Первый секретарь НРО «КПФР» Владислав Егоров напомнил, что советский народ победил фашизм под руководством коммунистов во главе со Сталиным. «И замолчать этот факт не могут даже самые большие ненавистники советской власти и социализма», – подчеркнул он. ИА «НьюсНН». Планируется, что в этом году в Шахунье установят памятник Владимиру Ленину.

Как сообщалось 11 мая, приписывать Иосифу Сталину победу в Великой Отечественной войне никак нельзя, заявил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24». «Я думаю, что это заслуга всего народа, которая была приписана Сталину из-за культа личности», — сказал он.