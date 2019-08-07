Прямой эфир

Мемориальную доску Иосифу Сталину установили в Нижегородской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На многоквартирном доме Шахуньи Нижегородской области появилась мемориальная доска руководителю СССР Иосифу Сталину. Ее открыли к 140-годовщине со дня рождения вождя, а также к 75-летнему юбилею Победы, который отметят в 2020 году.

Первый секретарь НРО «КПФР» Владислав Егоров напомнил, что советский народ победил фашизм под руководством коммунистов во главе со Сталиным. «И замолчать этот факт не могут даже самые большие ненавистники советской власти и социализма», – подчеркнул он. ИА «НьюсНН». Планируется, что в этом году в Шахунье установят памятник Владимиру Ленину.

Как сообщалось 11 мая, приписывать Иосифу Сталину победу в Великой Отечественной войне никак нельзя, заявил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24». «Я думаю, что это заслуга всего народа, которая была приписана Сталину из-за культа личности», — сказал он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Пусть покажут кой-чего»: о чем спорили на кухне Хрущев и Никсон
Как американская выставка поколебала уверенность советских людей в победе коммунизма
В РПЦ призвали не приписывать Сталину победу в ВОВ

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017