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Каменную постройку XVII века нашли археологи в псковском сквере

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Неизвестный объект гражданской архитектуры конца XVII — первой половины XVIII века обнаружили на раскопках в сквере Народовластия в Пскове. Об этом сообщил в Instagram Археологический центр региона.

Каменная постройка со сводами и столбом в центре частично уходит под проезжую часть улицы Леона Поземского. Сейчас археологи освобождают конструкции от засыпки и мусора, чтобы зафиксировать их особенности, в том числе с помощью трехмерного лазерного сканирования. Затем будет принято решение о консервации находки и возможном экспонировании, передает Псковское агентство информации.

На прошлой неделе стало известно, что в Псковской области могут продлить сезон археологических раскопок. Они еще не завершены на нескольких объектах, например, в районе ТЭЦ и улиц Леона Поземского и Волкова. Всё это позволяет вносить детали в историческую карту Пскова, на которой остались малоизученные территории.

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