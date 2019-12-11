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Продлен сезон археологических раскопок в Псковской области

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В Псковской области в 2019 году может быть продлен сезон археологических раскопок. Они все еще не завершены на нескольких объектах

Как сказал представитель ГБУК ПО «Археологический центр Псковской области» Александр Михайлов, полевой сезон пока в самом разгаре. Так, раскопки до сих пор ведутся в районе ТЭЦ и улиц Леона Поземского и Волкова.

По словам эксперта, которые приводит Псковское агентство информации, все это позволяет вносить детали в историческую карту Пскова, на которой существуют «белые пятна мало изученных территорий».

В частности, на участке улицы Леона Поземского была открыта неизвестная ранее постройка XVII века. Этого памятника архитектуры нет на картах XVIII века, что является редкостью.

В середине октября археологи рассказали об итогах раскопок у Поганкиных палат в Пскове.

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