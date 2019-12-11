Две курганные группы VI–Х веков разрушили в Псковской области

В Псковской области в 2019 году зафиксировано разрушение двух курганных групп VI–Х веков. Не исключено, что это связано с проводимыми в этом районе лесозаготовками.

Как заявил представитель ГБУК ПО «Археологический центр Псковской области» Александр Михайлов, подобные процессы происходят на протяжении многих лет. Он объяснил, что местные леса активно сдают в аренду. Памятники археологии в основном расположены в сухих лесах, которые как раз и любят выпиливать лесозаготовители.

Когда же начинается восстановление леса, через курганные насыпи проходит спецтехника и разрушает их до «полной нивелировки», сказал Михайлов, слова которого приводит Псковская лента новостей.

Так, в этом году разрушение двух курганных групп зафиксировано около деревни Бровск Стругокрасненского района и в Опочецком районе, у деревни Марково. По этим фактам проводится проверка.