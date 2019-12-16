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Мужчина с ножом напал на полицейских в Австралии

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Фото: 7news.com.au
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Вооруженный ножом мужчина напал на сотрудников полиции в австралийском городе Мельбурне. Об этом 16 декабря пишет The Guardian.

Инцидент произошел на юго-востоке города в районе Малгрейв утром 16 декабря (вечером 15 декабря мск). Полицейские прибыли на вызов после сообщения о нападении мужчины на женщину. В ходе ареста нападавший выхватил нож, в связи с чем правоохранители применили перцовый баллончик и открыли по нему огонь, уточняет сайт kp.ru. Таким образом, преступника удалось нейтрализовать. Под охраной полиции его госпитализировали в критическом состоянии.

Эксперты выясняют все обстоятельства инцидента, в том числе насколько обоснованным было применение полицией огнестрельного оружия, отмечает «Федеральное агентство новостей».

15 декабря сообщалось, что в Москве во время задержания полицейский застрелил мужчину, который напал с ножом на свою мать. От полученного ранения мужчина умер. По данному факту полицейские проводят проверку.

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