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Число заблокированных зарубежных сайтов превысило 10 тыс.

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Более 12 тыс. зарубежных сайтов, которые угрожали интересам России, были заблокированы в 2019 году. Об этом на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» в понедельник, 16 декабря, рассказал заместитель директора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам Николай Мурашов.

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«В 2019 году удалось прекратить использование для нанесения ущерба нашей стране более 12 тыс. зарубежных информационных ресурсов, которые использовались злоумышленниками для нанесения ущерба нашей стране. На территории Российской Федерации по запросу наших иностранных партнеров было прекращено использование более 7 тыс. таких ресурсов», — заявил он.

Также он сообщил о росте количества хакерских атак для выведения из строя элементов российского госуправления.

«Ежегодно количество DDoS-атак с усилением увеличивается на четверть, а используемых для этого объектов — на треть», — отметил Мурашов.

Усилению атак способствуют ресурсы интернета, подчеркнул Мурашов. В частности, так называемый метод амплификации, в основе которой лежит отсутствие проверки отправителя в UDP-протоколе.

Кроме того, замдиректора центра рассказал, что за девять месяцев текущего года в России были осуждены 129 человек за преступления с использованием информационных технологий, возбуждено 240 дел.

Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам создан приказом ФСБ в 2018 году. Его задачами является координация работ по обнаружению, предупреждению и ликвидации последствий компьютерных атак, а также реагирование на компьютерные инциденты.

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