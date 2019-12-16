Ребенок получил травмы на аттракционе в парке в ЯНАО

В Ноябрьске (Ямало-Ненецкий автономный округ) на аттракционе в детском парке пострадал ребенок. Как сообщила местная жительница в соцсетях, после посещения аттракциона «Пожарная каланча» ее дочери потребовалась медицинская помощь.

«Под общим наркозом зашили уздечку, огромная гематома на лбу, сотрясение головы», — цитирует женщину ИА «Ура.ру».

В городской администрации сообщили, что горка сделана в соответствии с проектом и сертифицирована. В мэрии призвали родителей быть внимательными и соблюдать рекомендации и памятки, которые размещены на каждом из аттракционов.

По информации агентства, возраст девочки — пять лет, поэтому ей не следовало кататься на аттракционе, предназначенном для детей от семи до 14 лет.

Ранее, в декабре, сообщалось, что челябинские парки с аттракционами планируют реконструировать. В одном из них уже начался демонтаж конструкций.