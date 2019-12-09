Челябинские парки планируют реконструировать в 2020 году

В Челябинске в 2020 году планируют реконструировать городские парки. Об этом заявила глава города Наталья Котова.

Сейчас в ЦПКиО им. Гагарина начался демонтаж аттракционов. Это позволит начать изменения в общественном пространстве парка, пишет сайт 1obl.ru.

Как отметила Котова, аттракционами владеют частные лица. Именно они приняли решение о разборке конструкций.

По словам мэра, концепция паркового пространства уже разработана и проходит процесс согласования в правительстве области. Реконструкцию парков планируют начать после того, как она будет готова. При этом проводиться работы будут не одновременно, а поэтапно, отметила Котова.

Решить вопросы с новыми аттракционами планируется к началу лета. Для их закупки и установки может быть заключено концессионное соглашение.