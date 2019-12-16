Экс-министр транспорта Соколов предложен на пост вице-губернатора Петербурга

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов направил на согласование в законодательное собрание города кандидатуру бывшего министра транспорта Максима Соколова на пост вице-губернатора. Об этом 16 декабря говорится на сайте петербургской администрации.

Кандидатура предложена в соответствии с законом «О правительстве Санкт-Петербурга». Беглов предложил согласовать назначение Максима Соколова на должность вице-губернатора, отвечающего за решение вопросов транспортной инфраструктуры, инвестиционной политики и туризма.

18 сентября Беглов переназначил Валентину Матвиенко сенатором от Петербурга. Ранее в этот же день чиновник официально принял полномочия руководителя города, принес присягу на Уставе перед депутатами заксобрания, судьями городского Уставного суда и присутствовавшими на мероприятии гостями.