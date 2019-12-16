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Воздушную дуэль истребителей МиГ-31БМ над Тихим океаном сняли на видео

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Фото: скриншот с видео
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Опубликовано видео учений модернизированных высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота над акваторией океана. Маневры проходили на Камчатке, сообщает 16 декабря пресс-служба ТОФ.

Отмечается, что по сценарию учений два истребителя выступили противоборствующими сторонами.

Пилоты исполнили фигуры высшего пилотажа, маневрируя с большими углами крена. Также летчики отработали навыки выдерживания длительных перегрузок при выполнении виражей на предельных скоростях самолета, уточняет РЕН ТВ.

В октябре истребители МиГ-31БМ Центрального военного округа показали ночной бой в стратосфере на высоте около 15 тыс. м. Задачами пилотов были перехват, сопровождение и уничтожение условного противника.

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