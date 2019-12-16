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Бразилия заявила о скором переносе посольства в Иерусалим

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Фото: РИА Новости/Кристина Афанасьева
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Сын бразильского президента Жаира Болсонару и член палаты депутатов страны Эдуарду Болсонару заявил премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху о намерении Бразилии перенести свое посольство в Иерусалим в 2020 году.

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Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте канцелярии главы израильского правительства, по итогам церемонии открытия торгового представительства Бразилии в Иерусалиме, на которой присутствовал Болсонару с женой Сарой.

«Он [Жаир Болсонару] намерен перенести посольство в Иерусалим», — заявил бразильский депутат, подчеркнув, что таким образом страна хочет показать пример другим странам Латинской Америки.

Нетаньяху, в свою очередь, уточнил, что перенос посольства запланирован на 2020 год. Он также назвал Бразилию самой динамичной и инновационной страной в мире и заявил, что ценит позицию президента Болсонару по поддержке Израиля.

Год назад Жаир Болсонару рассказал Нетаньяху, что перенос посольства Бразилии в Иерусалим является вопросом времени.

Израиль считает Иерусалим своей столицей, однако Палестина претендует на восточную часть города. Таким образом, его статус остается неопределенным.

Обострение палестино-израильского конфликта произошло в мае 2018 года на фоне переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим, который Израиль считает своей неделимой столицей, а Палестина претендует на восточную часть города.

64-летний Жаир Болсонару праворадикальный политик, занявший пост президента 1 января этого года и успевший за свои взгляды получить прозвище Тропический Трамп.

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