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Чемпионат мира по армрестлингу выиграл параспортсмен из Тверской области

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С 3 по 6 декабря в польском городе Румия состоялся чемпионат мира по армрестлингу IFA. Турнир собрал около 500 спортсменов из 30 стран мира.

Российскую Федерацию представлял параспортсмен из Вышнего Волочка (Тверская область) Руслан Зинятуллин. По итогам соревнований он стал сильнее всех своих соперников, передают Тверские ведомости.

ЧМ в Польше был открыт для вступивших федераций и для всех отдельных членов из стран без федераций.

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