Прямой эфир

Искусственный интеллект допишет десятую симфонию Бетховена

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Дописать произведение Людвига ван Бетховена с помощью искусственного интеллекта попробует команда музыковедов и программистов. Об этом сообщила газета Le Figaro.

По пути революции: в России создадут центр искусственного интеллекта
Организация будет внедрять машинное обучение в работу набсовета Сбербанка и развивать ‎«‎умный город‎» в Москве

Предполагается, что искусственный интеллект (ИИ) досочинит десятую симфонию знаменитого композитора, которую тот не успел закончить.

После смерти Бетховена осталось несколько рукописных набросков и планов, которым и воспользуется команда программистов для составления программы.

ИИ уже проанализировал все имеющиеся наследие композитора и выявил алгоритмы, необходимые для работы.

В августе 2018 года сообщалось, что российские программисты сконструировали нейроподобную сеть, самостоятельно познающую мир.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Спецпредставитель Путина назвал недоступные искусственному интеллекту профессии
Искусственный интеллект определил степень соавторства пьесы Шекспира

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019