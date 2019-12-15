Искусственный интеллект допишет десятую симфонию Бетховена

Дописать произведение Людвига ван Бетховена с помощью искусственного интеллекта попробует команда музыковедов и программистов. Об этом сообщила газета Le Figaro.

Предполагается, что искусственный интеллект (ИИ) досочинит десятую симфонию знаменитого композитора, которую тот не успел закончить.

После смерти Бетховена осталось несколько рукописных набросков и планов, которым и воспользуется команда программистов для составления программы.

ИИ уже проанализировал все имеющиеся наследие композитора и выявил алгоритмы, необходимые для работы.

В августе 2018 года сообщалось, что российские программисты сконструировали нейроподобную сеть, самостоятельно познающую мир.