Спецпредставитель Путина назвал недоступные искусственному интеллекту профессии

Искусственный интеллект не сможет полностью заменить профессии водителя и юриста. Об этом 4 декабря заявил спецпредставитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.

«Сейчас стало понятным, что у кого-то надежды, у кого-то страхи, что искусственный интеллект заменит массовые профессии, эти надежды и страхи не оправдались и в ближайшие годы не оправдаются. За некоторым исключением мы не ожидаем исчезновения профессии водителя или профессии юриста», — приводит его слова «РИА Новости».

Песков отметил, что искусственный интеллект может провести машину, но не сможет, например, убрать бревно, выкатившееся на дорогу. Это потребует присутствия человека в автомобиле. Что касается юристов, то, по мнению Пескова, существует ряд функций, которые требуют человеческого общения. Он добавил, что в этой связи можно ожидать появления большого количества новых профессий. При этом под угрозой остается профессия продавца, так как сегодня видится возможным сделать магазины без них или же сократить их число.

«Пока мы считаем, что в ближайшее десятилетие новые технологии будут создавать больше рабочих мест, чем раньше. В горизонте 2035 года ситуация может измениться», — добавил Песков.

В июне эксперты из компании Adzuna рассказали, сотрудники с какими профессиями в скором времени могут попасть под сокращение. По их словам, свои рабочие места могут потерять те люди, чью работу легко автоматизировать. Среди них — флористы, кассиры, сборщики на предприятиях, продавцы, водители и швеи.