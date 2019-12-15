Источник сообщил о работе ФСБ с экс-главой петербургского комитета по благоустройству

Сотрудники Федеральной службы безопасности проводят оперативно-следственные мероприятия с экс-главой санкт-петербургского комитета по благоустройству Владимиром Рублевским. Об этом в воскресенье, 15 декабря, рассказал источник в правоохранительных органах.

Информация о задержании бывшего чиновника уточняется, сообщил источник ТАСС.

Znak.com со ссылкой на несколько источников передает, что дело связано с закупкой уборочной техники. По информации издания, Рублевского увезли на опрос в Москву.

Рублевский возглавлял комитет по благоустройству с 2014 года и покинул должность минувшей осенью.

В октябре замглавы жилищного комитета Санкт-Петербурга Аким Гашенко был задержан по подозрению в злоупотреблении полномочиями и взятке. Ему вменялось шесть преступных эпизодов.