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Источник сообщил о работе ФСБ с экс-главой петербургского комитета по благоустройству

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Фото: РИА Новости/Ирина Мотина
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Сотрудники Федеральной службы безопасности проводят оперативно-следственные мероприятия с экс-главой санкт-петербургского комитета по благоустройству Владимиром Рублевским. Об этом в воскресенье, 15 декабря, рассказал источник в правоохранительных органах.

Информация о задержании бывшего чиновника уточняется, сообщил источник ТАСС.

Znak.com со ссылкой на несколько источников передает, что дело связано с закупкой уборочной техники. По информации издания, Рублевского увезли на опрос в Москву.

Рублевский возглавлял комитет по благоустройству с 2014 года и покинул должность минувшей осенью.

В октябре замглавы жилищного комитета Санкт-Петербурга Аким Гашенко был задержан по подозрению в злоупотреблении полномочиями и взятке. Ему вменялось шесть преступных эпизодов.

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