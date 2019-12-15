Фигуристка Лобачева объяснила попадание Марьянова в центр «Феникс»

Актер Дмитрий Марьянов оказался в реабилитационном центре «Феникс», где вскоре скончался, с подачи его супруги Ксении Бик. Об этом рассказала заслуженный мастер спорта России по фигурному катанию Ирина Лобачева в эфире программы «Секрет на миллион» на НТВ.

В период с 2009 по 2011 год Лобачева состоялась в отношениях с Марьяновым. По ее словам, Бик буквально довела актера до могилы.

«Я считаю, что это произошло не без ее вины. Я буду стоять на своем и не откажусь от своих слов <…> За три месяца не мог человек ни спиться, ни сколоться так. Я думаю, что он понял, что его обманули и использовали. Он говорил мне, что собирается разводиться», — отметила Лобачева.

Она подтвердила, что у Марьянова были проблемы с алкоголем, но сильной зависимостью он не страдал.

Дмитрий Марьянов скончался 15 октября 2017 года. В реабилитационном центре «Феникс» он находился с шестого числа.

Согласно данным СК, причиной смерти стал сквозной разрыв задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием массивной кровопотери. При этом артист неоднократно жаловался на ухудшение самочувствия и боль в ноге сотрудницам центра.

Однако директор на его жалобы никак не реагировала, скорую актеру вызвали другие пациенты. Однако оказалось слишком поздно, и спасти Марьянова не удалось.

Главе центра «Феникс» было предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и оставлении в опасности. Расследование уголовного дела было завершено 17 мая.