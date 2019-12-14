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В Минпросвещения назвали число запретивших мобильные телефоны школ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Более 10 тыс. российских школ запретили мобильные телефоны во время уроков, заявила министр просвещения Ольга Васильева в интервью «Российской газете», опубликованном в субботу, 14 декабря.

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«Сегодня у нас уже есть конкретные цифры: 10 628 школ — то есть примерно каждая четвертая — выполнили рекомендации и ограничили телефоны во время уроков», — уточнила глава министерства.

По словам Васильевой, летом был проведен социологический опрос, по результатам которого 61% школьников, 89% родителей и 90% учителей высказались в поддержку ограничения использования мобильных телефонов на занятиях.

Как она рассказала, 100% школ запретили мобильные телефоны в классах в Северной Осетии, Ингушетии и Белгородской областях. Более половины школ — в Магаданской (53,3%), Кемеровской (67,3%), Курганской (50,9%), Свердловской (65,3%) областях, а также в Пермском крае (58,8%), Республике Марий Эл (63,8%) и Удмуртской Республике (60,9%).

Васильева заверила, что будет продолжать настаивать на дальнейшем распространении такого ограничения.

Впервые вопрос о возможном ограничении подняла спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в июле. По ее словам, из-за гаджетов ученики постоянно отвлекаются на занятиях и не общаются друг с другом на переменах. В связи с этим родителей взволновал вопрос о способах экстренной связи с детьми в случае запрета. В данной ситуации Матвиенко порекомендовала покупать простые кнопочные телефоны, с чем согласились в Национальном родительском комитете и предложили сдавать телефоны учителям в начале уроков.

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