Скелетонист Третьяков завоевал золотую медаль на этапе Кубка мира в США

Российский скелетонист Александр Третьяков победил на втором этапе Кубка мира в американском Лейк-Плэсиде, пишет ТАСС в субботу, 14 декабря.

34-летний Третьяков по сумме двух заездов показал время 1 минута 46,55 секунды. Вторым стал латвиец Мартинс Дукурс (отставание 0,04 секунды), третий — немец Феликс Кайзингер с отставанием в 0,42 секунды.

Отмечается, что Третьяков стал лидером в общем зачете Кубка мира (425 очков), на втором месте — Дукурс (420), на третьем — немец Аксель Юнг (417).

8 декабря Третьяков занял третье место на первом этапе Кубка мира по скелетону в Лейк-Плэсиде в США.