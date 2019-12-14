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Фигуристка Медведева пожаловалась на «бесконечный хейт» в соцсетях

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Российская фигуристка Евгения Медведева пожаловалась своим подписчикам на травлю в социальных сетях, которая направлена на нее и других спортсменов. Об этом она заявила в своем Instagram.

«Я благодарна всем своим поклонникам, кто меня защищает. Но прошу вас понять — мы все устали от бесконечного хейта, который ежедневно выплескивается на наши страницы, страницы наших друзей и тренеров», — написала фигуристка.

Медведева подчеркнула свое желание, чтобы люди снова стали восхищаться фигурным катанием как красивым видом спорта. По мнению спортсменки, в нем не должно быть места злобе и травле.

13 декабря олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова объяснила, почему она приостанавливает карьеру.

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