Трасса «Игора Драйв» получила категорию FIA Grade 2

Трасса автоспортивного комплекса «Игора Драйв» под Санкт-Петербургом получила категорию Grade 2 по версии Международной автомобильной федерации (FIA). Это позволит проводить на ней соревнования по автоспорту всех международных серий, кроме «Формулы-1».

В перспективе планируется омологация трассы по требованиям FIA Grade 1. Для этого будут установлены отбойники, а также трибуна на 5 тыс. зрителей. После сертификации трасса сможет принимать гонки и тесты «Формулы-1».

Обладатель Кубка мира по ралли-рейдам, чемпион России по ралли-рейдам Владимир Васильев заявил «Известиям», что получение статуса Grade 2 означает, что «мы можем принимать все категории гонок, кроме «Формулы-1».

«Что это дает? То, что это безопасная трасса, она может принимать любые профессиональные и любительские гонки», — сказал он.

Глава Международного консультативного комитета «Игора Драйв» Марко Пиччини сказал, что трассу можно использовать не только для «Формулы-1», но и для комбинированных видов.

«Картинг, ралли, мотогонки, школа безопасного вождения… я даже не знаю, есть ли в мире такая трасса, где можно всё это сочетать, все эти виды спорта в одном месте», — признался он.

Исполнительный директор «Игора Драйв» Вадим Войтенков сказал, что трасса соответствует всем высочайшим стандартам безопасности.

«Любой участник любого мероприятия, будь это тест-драйв, либо тайм-атак, либо какие-то иные автоспортивные мероприятия, — это просто любитель, он понимает, что наш автодром полностью безопасен для езды. То есть чтобы на нем не случилось, эта бумажка показывает, что всё соответствует высочайшим мировым стандартам и с ним ничего не должно произойти», — заверил он.

Президент Российской автомобильной федерации Виктор Кирьянов в интервью «Известиям» заявил, что получение лицензии «это новый виток в развитии автомобильного спорта в России, да, может быть, даже и в Европе, а может, и в мире».

«Все международные соревнования, какие можно проводить, всё, до «Формулы-1», мы можем на этой трассе проводить. Так что, я думаю, у нас международных соревнований будет еще больше. Сегодня у нас более десяти международных соревнований. У вас будет примерно четыре проходить».

«Игора Драйв» — это единственный комплекс в мире, объединяющий различные дисциплины авто- и мотоспорта, который размещен на территории около 100 га и включает одновременно 10 профессиональных трасс. Кроме главного трека там есть трассы для ралли-кросса, мотокросса, дрифта, эндуро, картинга, внедорожников, супермото и парных гонок, а также центр контраварийной подготовки. Комплекс вмещает около 50 тыс. зрителей.

В конце мая 2019 года на кольцевой трассе комплекса «Игора Драйв» прошел российский этап немецкого турингового чемпионата DTM — второй по престижности гонки в мире.

Ранее наблюдательный совет «Игоры Драйв» возглавил Марко Пиччинини, который с 1978 по 1988 год был спортивным директором Ferrari, входил в совет директоров автоконцерна, а также занимал должность вице-президента FIA.