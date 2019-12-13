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Бригаду для доставки стариков в больницы создали в Амурской области

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Фото: amur.info
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В Белогорском районе Амурской области появилась мобильная бригада, которая будет возить из разных населенных пунктов жителей старше 65 лет на обследование в Белогорскую больницу. Бесплатная услуга запускается рамках федерального проекта «Старшее поколение», входящего в национальный проект «Демография».

Пациентов будут доставлять к врачам на специализированном автотранспорте, оснащенном креслами для перевозки пяти человек и одним подъемником для инвалидной коляски. Об этом информирует asn24.ru.

Плановые и внеплановые выезды осуществляются в рабочие дни по графику. К работе мобильных бригад подключилась 21 медицинская организация региона.

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