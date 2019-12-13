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В МИДе пообещали выполнить в срок резолюцию ООН о рабочих из КНДР

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Резолюция Организации Объединенных Наций (ООН), предусматривающая отправку из России северокорейских рабочих до 22 декабря, будет выполнена в срок. Об этом 13 декабря заявил глава департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев.

«Конечно, мы все резолюции выполняем в срок», — ответил дипломат на вопрос «Интерфакса». По его словам, все рабочие из КНДР покинут территорию России до 22 декабря.

В сентябре 2017 года года СБ ООН принял резолюцию 2375 в ответ на серию испытаний ядерного оружия, проведенную Пхеньяном. Резолюция предполагает введение ограничений в отношении КНДР в некоторых сферах.

В августе 2018 года постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что Россия не соблюдает резолюцию СБ ООН по КНДР. По ее словам, тысячи граждан Северной Кореи «вопреки запрету» получили разрешение на работу в РФ.

Как ответила на это официальный представитель МИД Мария Захарова, рабочие были наняты до даты принятия резолюции (11 сентября 2017 года). Соответственно они могут работать до 22 декабря 2019 года.

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