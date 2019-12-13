Избитого жителя брянского города бросили на полу районной больницы

Жители города Сельцо Брянской области сообщают о жестоком избиении 29-летнего мужчины и равнодушии врачей местной больницы.

Как пишет автор поста в одной из соцсетей, пострадавшего доставили в больницу, там ему наложили на голову четыре шва и оставили в бессознательном состоянии на полу возле входной двери.

Чуть позже туда приехали родственники избитого. Они отвезли мужчину в областную больницу.

Сейчас он находится в реанимационном отделении. Диагноз — тройной перелом черепа и отек мозга. В себя он так и не пришел, пишет NASHBRYANSK.RU.