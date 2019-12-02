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Врачи в Бурятии сохранят ногу забытой в сугробе трехлетней девочке

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кирилл Курашев
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В Бурятии медики не будут ампутировать ногу трехлетней девочке, которую пьяный родственник забыл в сугробе на ночь в 15-градусный мороз. Об этом 2 декабря пишет «РИА Новости» со ссылкой на официального представителя регионального минздрава Туяну Лыгденову.

«У девочки было обморожение второй степени. Ей провели антиболевую терапию и терапию по улучшению микроциркуляции сосудов. Вопрос об ампутации не стоит», — приводит ее слова телеканал «360».

Лыгденова отметила, что пока не установлено, почему ребенка нашли без обуви. Предположительно, девочка потеряла сапоги или ботинки в сугробах.

Инцидент произошел ночью 1 декабря в СНТ в Заиграевском районе Бурятии. Нетрезвый двоюродный дед девочки вместе с ребенком возвращался из гостей, но забыл ее на обочине дороги Заиграево –Улан-Удэ, пишет телеканал «Звезда». Некоторое время девочка провела одна, лежа в сугробе. Ее заметил прохожий и вызвал врачей. Ребенка силами санитарной авиации доставили в Детскую республиканскую клиническую больницу, у девочки диагностировали переохлаждение и обморожение стоп второй степени. Ночь она провела в реанимации, 2 декабря ее перевели в хирургическое отделение. В настоящее время ее жизни ничто не угрожает, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье об оставлении в опасности. Мужчине грозит год лишения свободы.

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