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«Нельзя строить историю, словно роту солдат»

Лауреат «Большой книги» Гузель Яхина — о свободе творчества, экзотичных татарах и пелене молчания
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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«Нельзя строить историю, словно роту солдат»
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2019-12-13 14:54:32
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Гузель Яхина полагает, что книги о прошлом обладают психотерапевтическими свойствами, она скучает по Волге и считает, что работать надо с утра. Об этом писательница рассказала «Известиям» после церемонии вручения «Большой книги», где ее роман «Дети мои» был удостоен третьей премии.

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Оба ваших мегапопулярных романа — «Зулейха открывает глаза» и «Дети мои» — о советском прошлом. Готовы ли возразить собратьям по перу, призывающим уже наконец заколотить рассохшуюся дверь в XX век, чтобы оттуда не сквозило?

— Это к разговору о том, что мало пишут о современности? С ней сложно иметь дело, у меня вот не получается. Уверена, что для нас, выросших на корпусе русской классики, совершенно естественно оборачиваться назад в поисках ответов. Мы привыкли соотносить себя с героями прошлого. Это не хорошо и не плохо, так уж есть. Поэтому, наверное, исторические романы всегда востребованы.

Во-вторых, правды о трагических событиях, происходивших в прошлом веке, было сказано не так уж и много. Скорее, было сказано много неправды. И третье: почти все современные истории о прошлом — психотерапевтического свойства: это и проработка общественных травм, и обеспечение связи поколений. Многие из нас знают о своих предках очень немногое: трагические ли события XX века тому виной или молчаливость поколения, заставшего ранние годы советской власти. Эти времена словно скрыты от нас пеленой молчания. Узнавая больше о тех годах, мы можем лучше почувствовать своих предков, порой преодолеть собственные страхи.

Яхина
Писатель, сценарист Гузель Яхина на презентации книги «Зулейха открывает глаза»

Писатель, сценарист Гузель Яхина на презентации книги «Зулейха открывает глаза» в рамках книжного фестиваля «Красная площадь» в Москве

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

— Ключевая тема романа «Дети мои» — преодоление человеческих слабостей?

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— Да. В начале книги мой герой, поволжский немец, сельский учитель Якоб Иванович Бах живет в вымышленной колонии Гнаденталь размеренной, спокойной, «мышиной» жизнью. Преподает высокий немецкий, надеется привить любовь к Шиллеру, Новалису и Гёте, что, конечно, не вызывает у деревенской ребятни особого отклика. Он, как и большинство его соседей, типичный маленький человек, давно смирившийся с собственной неприметностью.

Трижды в день звонят в бронзовый колокол, трижды читают молитвы, трижды накрывают на стол: в первых главах читатель даже не понимает, о какой эпохе идет речь — то ли конец XVIII века на дворе, то ли уже XIX. Большая история врывается в этот обособленный мир в 1917-м: в Поволжье разворачиваются ключевые события Гражданской войны, приходят голод, раскулачивание, коллективизация. Но Якоб Иванович продолжает наблюдать за всем этим со стороны, с высокого утеса.

Там, на необитаемом правом берегу Волги, он пытается уберечь от потрясений свою семью: жену и приемных детей. Им движут благие намерения: оградить близких от жестокости мира. А еще Бах ведет календарь, в котором в зашифрованной архаичной форме описывает происходящее вокруг: «Год разоренных домов», «Год нерожденных телят», «Год Голодных», «Годы Рыб и Мышей»…

— Яков Иванович, как и героиня вашего первого романа Зулейха, люди довольно необычной для XX века ментальности: она верит в духов земли и Шурале, он мыслит категориями немецких волшебных сказок, раритетных еще во времена братьев Гримм.

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— Волшебные сказки для учителя — метафора, помогающая объяснить мир: играющий в горн пионервожатый видится Гамельнским крысоловом, уводящим за собой детей, в початках спелой кукурузы мерещатся златокудрые девы, а ушлый чиновник представляется Храбрым портняжкой. Германская фольклорная сказка — важная метафора романа. Это «перевертыш» советской сказки. Баху кажется, что сбываются мифологические сюжеты, а людям в молодой стране верится, что вот-вот сбудется советская сказка.

С Зулейхой совсем другая история: Албасты, Бичура, Шурале и прочие мифические существа для нее круг общения, она безграмотна, забита, одинока, ей только предстоит вырваться в мир людей.

Но это, конечно, не основное. Главный вопрос романа «Дети мои» — можно ли жить в обществе и быть свободным от него.

— Можно?

— Конечно же, нет. Исторические события настигают Баха, несмотря на все его попытки бежать от действительности. И именно эти испытания превращают скромного учителя в большого героя. 22 года романного действия — с 1916-го по 1938-й— Яков Иванович движется через преодоление собственных страхов: он становится примером для своих детей.

Яхина
Гузель Яхина с романом «Дети мои»
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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— Еще один герой романа — Волга?

— С этого слова начинается текст. На Волге происходит и последняя сцена. Для Баха это не просто река, но и главная природная сущность, и кормилица, и источник красоты, иногда товарищ, с которым можно поделиться радостью или печалью, иногда источник опасности. И даже больше того: Волга — это сама история. Баху кажется, что можно остаться на берегу и наблюдать ее ход с высокого утеса. Но нет: рано или поздно придется окунуться в историю, слиться с ней.

На Волге я родилась и выросла. Эта река — часть меня, я скучаю по ней в Москве. И эту любовь я хотела выразить в романе. Знаю, что и сами поволжские немцы испытывали похожие чувства, я прочитала это в их дневниках, мемуарных книгах, текстах песен. Именно эта любовь объединяла их с другими народами Поволжья.

— Говорят, вы очень структурированный и дисциплинированный автор. Встаете в шесть с утра, раскладываете карточки, на которых зафиксированы задумки. А как же спонтанность, вдохновение, ночные бдения и муза? Или первичен метод?

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— Нет у меня каких-то особых методов. Да, предпочитаю работать с утра. Да, стараюсь структурировать, но не слишком жестко. Здесь, наверное, важно не перегибать палку. Нельзя строить историю, будто роту солдат, готовых взять под козырек и выполнить все приказы автора. С другой стороны, если дать материалу слишком увлечь себя, рухнет замысел. Мне кажется, красота истории — в ее структуре. Именно в ней заложены смыслы, а не в том, что думает герой или высказывает в диалоге. Роберт Макки (американский сценарист. — «Известия») говорил, что структура — это и есть герой, то, как он раскрывается, через какие испытания проходит. Герой, структура и сюжет — разные стороны одного треугольника, в их совмещении рождается зерно замысла.

— Ваши книги активно издаются на Западе. Иностранного читателя интересует исторический дискурс или по старой памяти вывеска «ГУЛАГ»?

— Очень по-разному. Кому-то важен исторический аспект и да, лагерная тема. А многим, например, в связи с «Зулейхой» интересна татарская жизнь, которая воспринимается как экзотика. Для европейского человека слово «татары» сливается с понятием «татаро-монголы», с образом лучника, скачущего на коне. У многих европейцев засела в памяти надпись «Великая Тартария», которой были на средневековых картах помечены все территории от Каспия до Тихого океана. Тартар — в античной мифологии — самая страшная бездна ада. Оттуда, конечно, могли приходить исключительно дикие и жестокие племена. Приходится рассказывать, что татары — мирный народ, занимавшийся землепашеством, с богатой историей и культурой.

— Все, конечно, ждут вашего третьего романа.

— Мне пока нечего сказать. Надеюсь, что он будет.

Справка «Известий»

Гузель Яхина окончила факультет иностранных языков Казанского государственного педагогического института и сценарный факультет Московской школы кино. Автор романов-бестселлеров «Зулейха открывает глаза» и «Дети мои». Лауреат премий «Ясная Поляна» (2015) и «Большая книга» (2015, 2019).

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