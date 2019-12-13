Новые региональные награды введут в Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил о расширении перечня региональных наград и премий. Они появятся в 2020 году.

О расширении перечня наград Ведерников сообщил в своем Instagram. По словам губернатора, он планирует ввести новые почетные звания и премии. Об этом сообщает Псковское агентство информации.

Нововведения затронут медицинских работников, педагогов, деятелей искусства, а также меценатов. Также знаки отличия введут для добровольцев.

Ранее сообщалось, что в Липецкой области наградят мужчин, которые укрепляют семейные традиции и являются примерном успешного отцовства. Знак «За верность отцовскому долгу» был утвержден в регионе в 2007 году.