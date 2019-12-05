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Жителей Липецкой области наградят за верность отцовскому долгу

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В Липецкой области наградят мужчин, которые укрепляют семейные традиции и являются примером успешного отцовства. Почетный знак «За верность отцовскому долгу» вручат 25 местным жителям.

Кандидатов на получение награды рассматривал комитет областного совета по науке и образованию. Почетного знака удостаиваются жители региона, которые наилучшим образом воспитывают своих детей, создают условия для их физического и духовного развития, а также ведут здоровый образ жизни. Об этом сообщает LipetskMedia.

В 2019 году в числе лауреатов оказались педагог, врач, инженер, водители, ветеран боевых действий. Из 25 претендентов на награду 24 являются многодетными отцами.

Знак «За верность отцовскому долгу» утвердили в 2007 году. На текущий момент обладателями награды являются 300 мужчин. Помимо наградного знака, лауреаты получают премию, размер которой в 2019 году увеличен до 50 тыс. рублей.

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