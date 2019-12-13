Житель Омска из-за плача 10-месячного малыша проломил ему череп

В Новом Уренгое мужчина из Омска проломил череп и нанес другие телесные повреждения 10-месячному ребенку своей сожительницы. Об этом сообщает омский портал Om1.ru в пятницу, 13 декабря.

«В какой-то момент мужчину разозлил плач младенца, и он начал его избивать — позже у ребенка диагностируют перелом черепа, подвывих позвонка и другие травмы», — отмечается в сообщении.

По данным следственного управления СКР по Ямало-Ненецкому автономному округу, инцидент произошел 3 ноября. Жительница Нового Уренгоя ушла на работу, оставив малыша со своим 34-летним сожителем. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

По факту ЧП следствие возбудило уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, совершенное в отношении малолетнего».

В ходе предварительного следствия обвиняемый отрицал избиение ребенка и утверждал, что малыш получил травмы, упав с кровати на пол. Но результаты судебно-криминалистических экспертиз опровергли его показания. Под давлением улик и собранных доказательств мужчина полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

18 октября сообщалось, что четырехлетнего мальчика госпитализировали после избиения сожителем его матери. Женщина ушла на работу на сутки, оставив сына со своим гражданским мужем. Прийдя утром домой, мать обнаружила, что пьяный мужчина спит, а ребенок избит.